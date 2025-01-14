Джессика Симпсон разводится с мужем после 10 лет брака и назвала причину

Популярная американская певица Джессика Симпсон объявила о разводе с мужем, бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном, с которым она прожила 10 лет в браке.

Слухи о разрыве с возлюбленным исполнительница подтвердила изданию People. Знаменитость призналась, что они с мужем разводятся и живут отдельно. Супруги приняли такое решение, ведь не смогли справиться с "болезненной ситуацией", которая возникла в их браке. В подробности Симпсон не вникала. Певица лишь дала понять, что это и стало причиной разрыва.

Джессика Симпсон с мужем / Фото: Associated Press

Тем не менее, пара разводится без скандалов. Они благодарны друг другу за любовь и поддержку. Сейчас Джессика и Эрик делают все возможное, чтобы их дети как можно легче перенесли развод родителей.

"Мы с Эриком живем отдельно, пытаясь справиться с болезненной ситуацией в нашем браке. Но наши дети на первом месте, поэтому мы сосредоточены на том, что для них лучше всего. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которая была на нашем пути, и ценим конфиденциальность сейчас, когда мы работаем над этим как семья", — поделилась певица.

Джессика Симпсон с мужем / Фото: Associated Press

К слову, слухи о разводе Джессики Симпсон и Эрика Джонсона появились еще в ноябре прошлого года, когда бывшего игрока NFL заметили без обручального кольца. Инсайдер тогда утверждал, что пара не вместе и живет отдельно.

Отметим, Джессика Симпсон и Эрик Джонсон поженились 5 июля 2014 года после четырех лет отношений. Пара воспитывает троих общих детей – 12-летнюю Максвелл, 11-летнего Эйса и 5-летнюю Берди.

Напомним, недавно американская актриса Джессика Альба намекнула, что разводится с мужем. Артистка 16 лет прожила в браке с избранником.

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