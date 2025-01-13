В Польше скончалась актриса Барбара Рыльска

Знаменитости не стало на 89-м году жизни.
Польская актриса Барбара Рыльская скончалась.
Звезды театра и кино не стало 11 января, о чем сообщил президент Ассоциации польских театральных артистов Кшиштоф Шустер. Он не стал раскрывать причины смерти 89-летней Рыльской, но отметил, что она была "большим другом и большим комедийным талантом".
Известно, что Барбара играла в спектаклях театров "Комедия" и "Квадрат" в Варшаве. Кроме того, была тесно связана с Народным театром в Кракове. Среди фильмов и сериалов, в которых она снималась, наиболее популярны "Последний курс", "Беспокойная племянница", "Адам и Ева", "Особо опасный", "Особняк на Зеленой", "Квартиранты" и другие. Интересно, что в Польше актрису называли "польской Ширли Маклейн".
К слову, ранее ходили слухи о смерти еще одной польской актрисы с похожим именем Барбары Брыльской. Однако эта 83-летняя звезда "Иронии судьбы, или С легким паром" чувствует себя хорошо и продолжает жить за границей. Более того, она открыто поддерживает Украину в войне против агрессора РФ.
Напомним, недавно в России умерла актриса Евгения Добровольская, которая также снималась в украинских кинокартинах.
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