У Польщі померла акторка Барбара Рильська

Знаменитості не стало на 89-му році життя.

Польська акторка Барбара Рильська померла.

Зірки театру та кіно не стало 11 січня, про що повідомив президент Асоціації польських театральних артистів Кшиштоф Шустер. Він не став розкривати причини смерті 89-річної Рильської, але зазначив, що вона була "великим другом і великим комедійним талантом".

Відомо, що Барбара грала у виставах театрів "Комедія" і "Квадрат" у Варшаві. Крім того, була тісно пов’язана з Народним театром у Кракові. Серед фільмів і серіалів, у яких вона знімалася, найпопулярнішими є "Останній курс", "Неспокійна племінниця", "Адам і Єва", "Особливо небезпечний", "Особняк на Зеленій", "Квартиранти" тощо. Цікаво, що у Польщі акторку називали "польською Ширлі Маклейн".

Барбара Рильська

До слова, раніше ширилися чутки про смерть ще однієї польської акторки зі схожим іменем Барбари Брильської. Проте ця 83-річна зірка "Іронії долі, або З легким паром" почувається добре й продовжує жити за кордоном. Ба більше, вона відкрито підтримує Україну у війні проти агресорки РФ.

Нагадаємо, нещодавно у Росії померла акторка Євгенія Добровольська, яка також знімалася в українських кінокартинах.

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