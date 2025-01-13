У "Дії" після масштабної кібератаки відновили дві послуги: які саме

На порталі "Дія" знову доступні "Грант на власну справу", "Отримання статусу безробітного" та інші можливості.

Про це повідомляє "Дія" у Telegram.

"Реєстри повертаються до нормального режиму, а разом з ними — і пов'язані з роботою послуги на порталі Дія. І нехай установи не витрачають жодної зайвої хвилини вашого життя", – йдеться у повідомленні.

Ось що запрацювало:

"Грант на власну" справу до 250 тис. грн;

"Грант на сад" до 400 тис. грн за гектар;

"Грант на теплицю" від 2 до 7 млн грн.

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А якщо втратили роботу під час війни — подавайтеся на фінансову допомогу від держави з послугою "Отримання статусу безробітного на порталі "Дія". І не треба ходити до центру зайнятості.

"Працюємо над відновленням послуг "Дії" далі. Повідомимо в соцмережах, щойно поновиться ще більше можливостей, тож стежте уважно", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Зокрема доступними стали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

19 грудня Міністерство юстиції повідомило про великий збій в мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка Ольга Стефанішина заявила, що це була одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

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