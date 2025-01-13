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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Економіка
Київ
Львів
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ТСН
ТСН. 19:30
ТСН новини 19:30 13 січня. Окупанти біля Дніпропетровщини! Морози сунуть!
ТСН новини 19:30 13 січня. Окупанти біля Дніпропетровщини! Морози сунуть!
ТСН новини 19:30 13 січня. Окупанти біля Дніпропетровщини! Морози сунуть!
ТСН новини 19:30 13 січня. Окупанти біля Дніпропетровщини! Морози сунуть!
Сюжети випуску
ТСН новини 19:30 13 січня. Окупанти біля Дніпропетровщини! Морози сунуть!
Головні новини 13 січня: нова тактика РФ біля Покровська! Обмін з КНДР! Заява Шольца
Новини України та світу станом 19.30 понеділка, 13 січня 2025 року, в огляді ТСН.
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