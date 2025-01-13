Шольц зробив нову заяву про блокування допомоги Україні

Збільшення постачання зброї Україні не повинно впливати на інші витрати Німеччини, заявляє канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти збільшення постачання зброї Україні, якщо це потребуватиме скорочення фінансування інших статей бюджету.

Про це Шольц сказав під час передвиборчого заходу в Білефельді, передає DPA.

"Я проти того, щоб ми забирали це з пенсій, я проти того, щоб ми робили це через скорочення місцевих бюджетів, я проти того, щоб ми інвестували менше грошей у залізниці і дороги... Тому ви повинні фінансувати це додатково", – заявив він.

Водночас Шольц повідомив, що в парламенті немає більшості, яка б підтримала призупинення суворих обмежень на державні запозичення в країні, відомих як боргове гальмо, для фінансування допомоги Україні та інших витрат.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

Нагадаємо, трипартійний коаліційний уряд Шольца розпався після того, як перемовини щодо угоди про бюджет на 2025 рік нічим не завершилися. Дострокові вибори в Німеччині призначені на 23 лютого.

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