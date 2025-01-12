Бербок застерігла від блокування збройової допомоги Україні і попередила про проблеми для Німеччини

Канцлер Олаф Шольц блокує подальше озброєння України, а міністерка закордонних справ Анналена Бербок попереджає про наслідки цього рішення, що вплинуть на безпеку самої Німеччини.

Після того, як стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує допомогу Україні, очільниця МЗС країни Анналена Бербок попередила про проблеми.

Про це йдеться у повідомленні Spiegel.

Бербок заявила, що Україна має отримати від Берліна більше військової допомоги, ніж заплановано. За словами голови МЗС Німеччини, це буде внеском у безпеку її країни.

Анналена Бербок також наполягає на тому, що якщо не піти на цей крок, то Україна "буде менш здатною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".

"Звичайно, це також означає, що Україна не зможе захистити себе і, отже, не зможе захистити нас. Військова підтримка України - це найкращий захист нашої безпеки в Європі та безпеки Німеччини", - зазначила Анналена Бербок.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Шольц відповів на заяви 47-го президента США Трампа щодо контролю над Гренландією. Олаф Шольц заговорив про принципи міжнародного права на цьому тлі.

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