У Кремлі не підтверджують планів президента РФ Володимира Путіна найближчим часом зустрітися із канцлером Німеччини Олафом Шольцом чи обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив російським пропагандистам речник президента держави-агресорки Дмитро Пєсков.

“Планів зустрічі Путіна із Шольцом чи Трампом зараз немає”, – сказав він.

Раніше опозиційний німецький політик від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що Олаф Шольц може зустрітися з президентом Росії перед достроковими парламентськими виборами, які відбудуться у Німеччині 23 лютого.

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Окрім того, за словами Кізеветтера, обраний президент США Дональд Трамп і Путін можуть зустрітися у березні цього року.

Плани зустрітися із Путіним заперечив також сам канцлер Німеччини. Олаф Шольц назвав заяву Кізеветтера брехнею, повідомляє Tagesschau.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт також заперечив слова депутата від ХДС. “Така поїздка не планується і не має жодного сенсу. Зараз готуються юридичні кроки [у зв'язку із цим]”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Spiegel припустило, що Шольц нібито планує відвідати Москву для переговорів з Путіним щодо припинення війни в Україні. Окрім того, 19 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, обговоривши війну в Україні.

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