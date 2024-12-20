Шольц збирається до Москви з мирною місією — Der Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може відвідати Москву з “мирною місією” для збільшення свого політичного рейтингу перед достроковими виборами до Бундестагу, які відбудуться 23 лютого.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на власні джерела у Східному комітеті німецької економіки, який має контакти з Кремлем.

У публікації стверджується, що Шольц вирушить до Москви “найближчими днями”.

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Оскільки багато німецьких виборців підтримують можливе примирення між Києвом та Москвою, а також дії ФРН, спрямовані на зниження рівня ескалації, така “миротворча місія” Шольца може підвищити його особистий політичний рейтинг та рейтинг Соціал-демократичної партії, яку він представляє.

Журналісти видання зазначили, що канцелярія Шольца не підтвердила інформацію про запланований візит очільника уряду Німеччини до Москви та назвала подібні повідомлення необґрунтованими чутками.

Нагадаємо, 15 листопада федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього німецьке видання Zeit припустило, що в контексті наступних дострокових парламентських виборів у Німеччині Шольц може розпочати передвиборчу кампанію Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) як дбайливий "канцлер миру".

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