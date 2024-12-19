Шольц зателефонував до Трампа, щоб обговорити “довгу війну” в Україні

Головною темою розмови двох лідерів були “виклики політиці безпеки в Європі”.

У четвер, 19 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, обговоривши війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.

Головною темою розмови двох лідерів були “виклики політиці безпеки в Європі”.

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“Вони [Олаф Шольц та Дональд Трамп] погодилися, що війна Росії проти України триває надто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру”, - повідомили у пресслужбі уряду ФРН.

Під час розмови із Трампом Шольц підтвердив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті від російської агресії "стільки, скільки буде необхідно".

Нагадаємо, напередодні, 18 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що його країна не буде постачати Україні крилаті ракети Taurus. При цьому він заявив, що такою ж є позиція новообраного американського президента Дональда Трампа, який вважає "неправильним рішенням" давати Києву далекобійну зброю.

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