Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні

Дональд Трамп стверджує, що кількість загиблих з обох сторін, ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні. Однак він не уточнив деталей.

Про це Трамп заявив під час виступу перед журналістами 16 грудня у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Невеликий прогрес у "припиненні війни"

"Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна і непроста. Людей убивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив", — сказав він.

Обраний президент США також критикував людські жертви війни Росії проти України, стверджуючи, що кількість загиблих "з обох сторін", ймовірно, набагато більша, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії, Україні", — сказав Трамп у в понеділок.

Кількість загиблих солдатів з обох сторін – астрономічна

Потім Трамп у наочних деталях описав, як рівнинна місцевість України сприяє високій кількості загиблих на полі битви.

"Людей вбивають на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив. Це дуже рівні поля, і єдине, що зупиняє кулю, — це тіло, тіло людини", — сказав новообраний президент.

"Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна, — додав Трамп. — Те, що там відбувається, набагато гірше, ніж люди повідомляють з обох сторін, тому ми зробимо все можливе, і ми робили все можливе, і ми побачимо, що станеться".

Заява про намір вступити у контакт із Путіним

Новообраний президент США також заявив про намір вступити у контакт із Путіним щодо врегулювання в Україні.

Нагадаємо, раніше Трамп порівняв втрати України та Росії у війні. Американський лідер переконаний, що, зважаючи на кількість людей, які гинуть на полі бою, завершення війни є вигідним для обох сторін.

Новообраний президент США заявив, що РФ у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів, Україна - 400 тисяч.

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