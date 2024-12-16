Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию войны в Украине

Дональд Трамп утверждает, что количество погибших с обеих сторон, вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что имеет "небольшой прогресс" по урегулированию войны в Украине. Однако он не уточнил детали.

Об этом Трамп заявил, выступая перед журналистами 16 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Небольшой прогресс в "прекращении войны"

"Мы достигли некоторого прогресса. Ситуация сложная и непростая. Людей убивают в масштабах, которых еще никто не видел", — сказал он.

Избранный президент США также критиковал человеческие жертвы войны России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России, Украине", — сказал Трамп в понедельник.

Количество погибших солдат с обеих сторон — астрономическое

Затем Трамп в наглядных деталях описал, как равнинная местность Украины способствует высокому количеству погибших на поле битвы.

"Людей убивают на уровнях, которых никто никогда не видел. Это очень ровные поля, и единственное, что останавливает пулю, — это тело, тело человека", — сказал президент.

"Количество солдат, погибающих с обеих сторон, астрономично, — добавил Трамп. — Происходящее намного хуже, чем люди сообщают с обеих сторон, поэтому мы сделаем все возможное, и мы делали все возможное, и мы увидим, что произойдет".

Заявление о намерении вступить в контакт с Путиным

Новоизбранный президент США также заявил о намерении вступить в контакт с Путиным по урегулированию в Украине.

Напомним, ранее Трамп сравнил потери Украины и России в войне. Американский лидер убежден, что, учитывая количество погибающих на поле боя людей, завершение войны выгодно для обеих сторон.

Новоизбранный президент США заявил, что РФ в войне против Украины потеряла более 600 тысяч солдат, Украина – 400 тысяч.

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