Трамп сравнил потери Украины и России в войне

Американский лидер убежден, что, учитывая количество людей, умирающих на поле боя, завершение войны выгодно для обеих сторон.

Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что потери российской оккупационной армии и Сил обороны Украины в войне за последний месяц были примерно одинаковыми.

Об этом он сказал в опубликованном в четверг, 12 декабря, интервью изданию Time.

“Недавно (интервью было записано 25 ноября этого года, — ТСН.ua) я встречался с группой людей из правительства, которые проинформировали меня о количестве погибших солдат, убитых за последний месяц. Эти цифры ошеломляют - как россиян, так и украинцев, и итоги достаточно равны”, — утверждал Трамп.

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При этом избранный президент США еще раз отметил равенство потерь обеих сторон конфликта, хотя, по его словам, они это отрицают.

“Количество мертвых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. То, что происходит, это безумие. Это безумие”, — эмоционально сказал он.

Дональд Трамп убежден, что, учитывая количество людей, умирающих на поле боя, завершение войны выгодно для обеих сторон.

Напомним, в этом же интервью новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что против того, чтобы Украина наносила удары по России американским дальнобойным оружием.

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