Трамп порівняв втрати України та Росії у війні

Американський лідер переконаний, що, зважаючи на кількість людей, які вмирають на полі бою, завершення війни є вигідним для обох сторін.

Обраний президент США Дональд Трамп стверджує, що втрати російської окупаційної армії та Сил оборони України у війні за останній місяць були приблизно однаковими.

Про це він сказав в опублікованому у четвер, 12 грудня, інтерв’ю виданню Time.

“Нещодавно (інтерв’ю було записано 25 листопада цього року, - ТСН.ua) я мав зустріч із групою людей з уряду, які поінформували мене про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць. Ці цифри приголомшують - як росіян, так і українців, і підсумки досить рівні”, - стверджував Трамп.

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При цьому обраний президент США ще раз наголосив на рівності втрат обох сторін конфлікту, хоча, за його словами, вони це заперечують.

“Кількість мертвих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається. Це божевілля”, - емоційно сказав він.

Дональд Трамп переконаний, що, зважаючи на кількість людей, які вмирають на полі бою, завершення війни є вигідним для обох сторін.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії американською далекобійною зброєю.

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