Трамп заявив, що проти ударів углиб РФ і відповів, чи "покине" Україну

Новообраний президент США Дональд Трамп виступає проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії американською далекобійною зброєю.

Про це пише Time.

Під час передвиборчої кампанії Трамп любив вихвалятися, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. Згодом політик визнав, що зробити це складніше, ніж він казав.

"Близький Схід — проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною", — каже Трамп. "Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається".

Новообраний президент США розкритикував Київ за запуски американських ракет по території Росії минулого місяця.

"Я категорично не згоден із відправкою ракет на сотні миль вглиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", — зазначив Трамп.

Коли його запитують, покине він допомагати Україні чи ні, Трамп каже, що використає підтримку України США як важіль впливу проти Росії в переговорах про припинення війни. "Я хочу досягти згоди, — каже він, — і єдиний спосіб досягти згоди — це не кидати".

Нагадаємо, що Дональд Трамп став людиною року за версією Time.

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