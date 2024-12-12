Трамп став людиною року за версією Time

Видання зазначає, що політичне переродження Трампа не має рівних в американській історії.

Новообраний президент США Дональд Трамп став людиною року за версією видання Time.

Про це інформує саме видання.

У публікації вказано, що політичне переродження Трампа не має рівних в американській історії. Його перший термін закінчився ганьбою, а спроби скасувати результати виборів 2020 року завершилися нападом на Капітолій.

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Більшість партійних чиновників уникали Трампа, коли той оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року під час численних кримінальних розслідувань. Трохи більше ніж через рік політик очистив поле республіканців, здобувши перемогу в одних із найшвидших президентських праймеріз в історії.

Він провів шість тижнів під час загальних виборів у залі суду Нью-Йорка, став першим колишнім президентом, якого було засуджено за злочин – факт, який мало послабив його підтримку.

У липні на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, куля вбивці не влучила у голову Трампа, промазавши менше ніж на дюйм.

Протягом наступних чотирьох місяців він переміг не одного, а двох опонентів від Демократичної партії, охопив усі сім штатів і став першим республіканцем, який виграв загальне голосування за 20 років. Трамп змінив американську політику, змінивши Республіканську партію та залишивши демократів гадати над тим, що пішло не так.

Окрім Трампа, серед номінантів на звання "людина року" були Камала Гарріс, Ілон Маск, Кейт Міддлтон та Марк Цукерберг.

Видання Time назвало людиною року Дональда Трампа / Скриншот повідомлення в Х

Нагадаємо, що Трамп вже не вперше стає людиною року за версією Time. Попереднього разу це сталося 2016 року.

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