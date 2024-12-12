Издание отмечает, что политическое перерождение Трампа не имеет равных в американской истории.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии Time.

Об этом информирует само издание.

В публикации указано, что политическое перерождение Трампа не имеет равных в американской истории. Его первый срок закончился позором, а попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий.

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Большинство партийных чиновников избегали Трампа, когда тот объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года в ходе многочисленных уголовных расследований. Чуть более чем через год политик очистил поле республиканцев, одержав победу в одних из самых быстрых президентских праймериз в истории.

Он провел шесть недель во время всеобщих выборов в зале суда Нью-Йорка, стал первым бывшим президентом, осужденным за преступление – факт, мало ослабивший его поддержку.

В июле на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, пуля убийцы не попала в голову Трампа, промазав менее чем на дюйм.

В течение следующих четырех месяцев он победил не одного, а двух оппонентов от Демократической партии, охватил все семь штатов и стал первым республиканцем, выигравшим всеобщее голосование за 20 лет. Трамп изменил американскую политику, изменив Республиканскую партию и оставив демократов думать, что пошло не так.

Кроме Трампа среди номинантов на звание "человек года" были Камала Харрис, Илон Маск, Кейт Миддлтон и Марк Цукерберг.

Издание Time назвало человеком года Дональда Трампа/Скриншот сообщения в Х

Напомним, что Трамп уже не в первый раз становится человеком года по версии Time. В предыдущий раз это произошло в 2016 году.

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