Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю: сколько у него денег

Илон Маск побил рекорд по богатству: столько денег еще ни у кого не было.

Американский миллиардер и изобретатель, а теперь также – соратник избранного президента Трампа Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Последним толчком стали инсайдерские продажи акций его частной компании SpaceX, которые увеличили чистый капитал Маска примерно на 50 миллиардов долларов одним махом. Сейчас все его состояние оценивается в 439,2 миллиарда долларов.

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Состояние Маска резко изменилось с конца 2022 года, когда в какой-то момент он увидел, что его состояние упало более чем на 200 миллиардов долларов. Все изменилось в пользу миллиардера после победы Трампа на выборах прошлого месяца, у которого Макс был самым большим спонсором и поклонником.

Акции Tesla Inc. выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп ускорит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla. Ожидается, что Маск займет ключевую роль в новой администрации как сопредседатель новосозданного Департамента правительственной эффективности.

Стоимость его стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое с тех пор, как в мае он в последний раз привлекал инвестиции и составляет $50 млрд.

Между тем, компания Маска SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке акций на сумму 1,25 млрд дол. Эта сделка, которая оценивает компанию по освоению космоса примерно в 350 миллиардов долларов, делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире. Компания зарабатывает большую часть своих денег на контрактах с правительством США и, возможно, может надеяться на дополнительную поддержку от администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что приобретение Twitter Маском привело к значительному падению стоимости соцсети.

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