Росія готова провести новорічний обмін для полонених: про що йдеться

Росія та Україна домовились про обмін посилками для військовополонених до Нового року.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на заяву Уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової.

За її словами, у рамках домовленості з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем полоненим в обох країнах до Нового року передадуть "посилки із записками, листами з дому, дитячими малюнками, з речами".

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Раніше уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів про зустріч з представниками Міжнародного Червоного Хреста, на якій була присутня Москалькова.

"Ми сподіваємося, завдяки нашим зусиллям, зусиллям наших партнерів, усе ж таки поступово вдасться про щось домовитися… Я дуже сподіваюся, що до Нового року українське суспільство побачить, що принесла саме ця зустріч", – сказав тоді він.

Нагадаємо, минулого місяця на території Білорусі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською “омбудсманкою” Тетяною Москальковою за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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