У Білорусі відбулася зустріч представників України та Росії

Під час цієї зустрічі сторони обмінялися списками військовополонених та листами.
На території Білорусі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською “омбудсманкою” Тетяною Москальковою за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це він повідомив у своєму дописі в Telegram-каналі.
Під час цієї зустрічі сторони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони: Україна — російських військовополонених у нашій країні, Росія — українських військовополонених на своїй території.
Також сторони обмінялися листами, зокрема започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ.
Дмитро Лубінець поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії, наполягаючи на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних.
“Виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином. Таким чином ми показуємо, що возз’єднання сімей — це найголовніше і сподіваємося, що наша комунікація у цьому питанні продовжиться”, - наголосив український омбудсман.
Окрім того, відбулася репатріація тіл загиблих.
Дмитро Лубінець наголосив, що проводить взаємодію з російською уповноваженою з прав людини для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ.
Нагадаємо, до України повернули тіла 563 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл бійців, які загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.
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