У Білорусі відбулася зустріч представників України та Росії

Під час цієї зустрічі сторони обмінялися списками військовополонених та листами.

На території Білорусі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською “омбудсманкою” Тетяною Москальковою за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це він повідомив у своєму дописі в Telegram-каналі.

Під час цієї зустрічі сторони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони: Україна — російських військовополонених у нашій країні, Росія — українських військовополонених на своїй території.

Також читайте Зеленський розповів, кого найважче повертати з російського полону

Також сторони обмінялися листами, зокрема започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ.

Дмитро Лубінець поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії, наполягаючи на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних.

“Виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином. Таким чином ми показуємо, що возз’єднання сімей — це найголовніше і сподіваємося, що наша комунікація у цьому питанні продовжиться”, - наголосив український омбудсман.

За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Окрім того, відбулася репатріація тіл загиблих.

Дмитро Лубінець наголосив, що проводить взаємодію з російською уповноваженою з прав людини для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ.

Нагадаємо, до України повернули тіла 563 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл бійців, які загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

Обміни полоненими прискоряться: подробиці від Лубінця

Читайте також: