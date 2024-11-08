Україна повернула тіла 563 полеглих захисників

До України повернули тіла 563 полеглих Оборонців. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", – зауважили у відомстві.

ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Згодом представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Раніше до України з російського полону повернулись 34 військовослужбовців "Азову". У полоні залишаються ще близько 900 азовців.

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