Фронт переживає найгірший період після весни 2022 року – Чмут

Він зауважив, що це не у ворога зараз така потужність під час наступу, "а у нас слабкість".

Фронт в Україні не "посипався", але він переживає найгірший період після весни 2022 року.

Таку думку голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут висловив в інтерв'ю DW.

Чмут відповів на запитання, чи вважає він, що фронт "посипався":

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"На мою думку, не "посипався". Але фронт переживає найгірший період після весни 22-го (року – ред.). І та ситуація, яка у нас є, була наслідком купи різних процесів: внутрішніх, зовнішніх, у Збройних силах, у державі, в країні, у країнах партнерів, які маленькими кроками призвели і продовжують призводити до поганих, негативних сценаріїв розвитку подальших подій".

Він зауважив, що це не у росіян зараз така сильна потужність під час їхнього наступу, "а у нас слабкість".

"Чому слабкість? Тому що нема людей, недостатня кількість боєприпасів, немає стратегічної підтримки партнерів по нелінійній протидії РФ. Банально – дозвіл на удари американським озброєнням або інших країн по (російських – ред.) аеродромах і так далі. Це не тільки про це", – пояснив Чмут.

За його словами, торік "у нас було більше людей", а мобілізація зараз "відбувається ніяк". Він зазначив, що втрати були, є і з цим нічого не вдієш. Але втрати України та Росії – неспівмірні, як і людський потенціал.

Нагадаємо, в кінці жовтня генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що фронт на Донбасі "посипався". На той момент російські війська зайшли до Селидового і почали там закріплюватися.

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