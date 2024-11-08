РФ розпочала нову хвилю наступу на Курщині – деталі від DeepState

Для атак українських позицій ворог застосував традиційну тактику – десантування піхоти на БМП.
Російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Курщині.
Про це пише аналітичний портал DeepState.
"День видався важким у підрозділів Сил Оборони на Курщині. Ворог поновив наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу. По останньому вектору ситуація уточнюється, а на решті ділянок основний натиск вдалося зупинити", – йдеться в повідомленні.
Аналітики каналу припускають, що на цьому росіяни не зупиняться, і спробують ще не раз новоприбулими підрозділами здійснити масовані штурми.
Для атак українських позицій ворог застосував традиційну тактику – десантування піхоти на БМП.
Нагадаємо, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що Сили оборони України на Курщині втратили 30% від контрольованої території.
Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розкрив мету Курської операції ЗСУ. Нардепка Безугла вважає, що цією заявою Сирський готує виведення військ з Курщини.
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