Зеленський зустрівся з Макроном: про що говорили

У контексті військової допомоги від Франції лідери двох країн обговорили посилення далекобійних спроможностей української армії.

Під час саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Серед ключових тем розмови — військова допомога Франції та підтримка України на шляху до НАТО.

Про це повідомили у пресслужбі українського президента.

Володимир Зеленський подякував Макрону за підтримку Плану перемоги й наголосив на тому, що важлива єдність Європи в підтримці України.

У контексті військової допомоги від Франції лідери двох країн обговорили підготовку української бригади “Анна Київська” та посилення далекобійних спроможностей української армії.

Також президент України відзначив участь Франції в більшості коаліцій формату “Рамштайн”.

Окремо було обговорено підтримку Францією України на шляху до НАТО.

Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу – саме це є першим пунктом Плану перемоги.

Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте український президент розповів про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.

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