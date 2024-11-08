Зеленський зустрівся з Макроном: про що говорили

У контексті військової допомоги від Франції лідери двох країн обговорили посилення далекобійних спроможностей української армії.
Під час саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Серед ключових тем розмови — військова допомога Франції та підтримка України на шляху до НАТО.
Про це повідомили у пресслужбі українського президента.
Володимир Зеленський подякував Макрону за підтримку Плану перемоги й наголосив на тому, що важлива єдність Європи в підтримці України.
У контексті військової допомоги від Франції лідери двох країн обговорили підготовку української бригади “Анна Київська” та посилення далекобійних спроможностей української армії.
Також президент України відзначив участь Франції в більшості коаліцій формату “Рамштайн”.
Окремо було обговорено підтримку Францією України на шляху до НАТО.
Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення на вступ до Альянсу – саме це є першим пунктом Плану перемоги.
Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте український президент розповів про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.
Читайте також: