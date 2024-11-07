Примара мирних переговорів: чи стала війна в Україні ближчою до завершення

Президент Зеленський нагадав, чим закінчилося припинення вогню, яке оголошувалося після 2014 року, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу.

Після перемоги на виборах президента США кандидата-республіканця Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну в Україні упродовж 24 годин, у публічному просторі почали активніше обговорювати можливість мирних переговорів та говорити про наслідки від припинення вогню.

ТСН.ua зібрав останні заяви, які лунали з цього приводу.

Зеленський назвав небезпечну риторику

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти назвав риторику щодо припинення вогню дуже небезпечною. Він нагадав, що вона лунає від деяких європейських лідерів, а також від Бразилії, Китаю та Росії.

Також читайте Капітуляція і перетворення на маріонетку: якою була мирна угода з РФ зразка березня 2022 року

“Ми розуміємо, які лідери її впроваджують і порушують: "Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимося". Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Хто такі "ви"? Ваші діти вмирають? Руйнуються ваші домівки? Про що мова?" – заявив український лідер.

Зеленський нагадав, що припинення вогню оголошувалося після 2014 року, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу, але воно закінчилося підготовкою до повномасштабного вторгнення.

"Це говорить про те, що припинення вогню, коли немає гарантій безпеки для України, це підготовка до продовження окупації України, руйнації нашої незалежності й суверенітету", – стверджує український президент.

Сполучені Штати Америки наразі не бачать жодних підтверджень, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни в Україні не на своїх умовах.

Цинічна позиція Путіна

Тим часом президент держави-агресорки Володимир Путін на засіданні дискусійного клубу “Валдай” цинічно заявив про “миролюбний” характер російської влади, яка “ніколи не виступала і не є ініціатором застосування сили”. Водночас він пригрозив зупинити “тих, хто рветься до світового панування".

Також читайте Чи відбудуться переговори з Путіним після виборів у США — CNN

При цьому господар Кремля говорив, що Росія готова до мирних переговорів щодо України, але не на базі "забаганок" Києва, а на базі "Стамбула" та реалій сьогоднішнього дня. Таким чином Путін вкотре запропонував українцям погодитися на капітуляцію.

Російський президент при цьому стверджував, що Україні потрібне не перемир'я "на півгодини чи півроку", а умови для довгострокового врегулювання.

“Нові кордони України залежатимуть від динаміки подій, що відбуваються, і думки жителів історичних територій Росії”, - цинічно заявив він.

Що кажуть у Вашингтоні

Речник Держдепу США Метью Міллер заявив на брифінгу 7 листопада, що у Вашингтоні не бачать жодних підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від свого бажання продовжувати поглинати українську територію.

"Я впевнений, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі Статутом ООН", - сказав Міллер.

Однак, він зазначив, що це не ті переговори, в яких зацікавлений президент України Володимир Зеленський, "та й не повинен бути зацікавлений".

Песимістичний прогноз експерта

Раніше британський історик і журналіст Оуен Метьюз у своїй статті для The Spectator припустив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США передбачає початок кінця війни в Україні. При цьому, на його думку, Путін залишить під своїм контролем більшу частину або навіть всю територію, яку він захопив за майже три роки.

Також читайте Україна не веде переговорів з Росією в енергетичній сфері — Єрмак

"Для багатьох українців такий результат стане зрадою їхньої боротьби, ударом у спину з боку Заходу, який посіє десятиліття гніву і обурення. Однак для інших швидке завершення конфлікту, перш ніж буде втрачено ще більше землі і загинуть десятки тисяч молодих українців, є найкращою надією на порятунок для гідного майбутнього їхньої країни, перш ніж їхня інфраструктура, економіка і ціле покоління будуть повністю знищені", ‒ пише оглядач.

Оуен Метьюз також згадав про негласні переговори між РФ та Україною, які нібито тривають у Катарі, про припинення взаємних атак по енергетичній інфраструктурі. За його словами, якщо вони зазнають невдачі, російські атаки загрожують зробити українські міста фактично непридатними для життя взимку в той час, коли російський наступ у Донецькій області набирає обертів.

“На столі стоїть де-факто, а не де-юре розділ України вздовж лінії контролю ‒ де б вона не проходила на момент укладання перемир'я ‒ плюс гарантії безпеки для України, але не пов'язані з повноправним членством в НАТО", ‒ припустив автор.

Нагадаємо, за інформацією New York Times, "делікатні багатосторонні переговори вже ведуться і в останні місяці набрали певної динаміки".

Читайте також: