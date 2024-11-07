Коли закінчиться війна в Україні: мольфарка назвала рік

Наступний рік стане вирішальним! Мольфари знову заговорили про завершення війни в Україні. Вони бачать зміни на політичній та військовій арені. Кажуть, кінець вже близько. Що ще віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Коли чекати на кінець війни

Мольфарка, переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Стеценко вважає, що 2025 року може закінчитись війна Росії проти України. Мольфарка зазначила, що 2025 рік буде набагато кращим, ніж 2024. Вона зазначила, що відбудуться зміни на політичній та військовій арені.

"Тобто чекаємо змін щодо мирних переговорів та закінчення війни. Він однозначно буде кращим, ніж 2024", – пообіцяла мольфарка.

Вона також зазначила, що 2025 – це буде рік сили та можливостей.

"У новому році ми також чекаємо перемоги на фронті та перемоги України. Це все може бути у 2025 році", – зауважила вона.

Прогноз щодо мирних переговорів

Прогноз щодо кінця війни в Україні зробила і астрологиня та тарологиня, відаюча Ма Ірина. Вона назвала подію, після якої може закінчитися війна в Україні. Вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися домовленостями.

Ба більше тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятись, але водночас він шукає вигоду для себе. Ірина зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги ЗСУ на фронті.

Тарологиня підкреслила, що "відбудеться якийсь процес, хтось збереться і вони знайдуть дуже цікавий вихід". Однак, цей вихід буде не комфортний ні для України, ні для Росії.

Відуюча Ма також передбачила зміни на фронті. Вона прогнозує, що наступ України на російську окупаційну армію може статись наприкінці осені. Вона зазначила, що окупанти тікатимуть з поля бою.

Ірина додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів.

Прогноз Алакха Ніранжана

Своєю чергою астролог Алакх Ніранжан вважає, що третій місяць осені буде важким для України, проте він може стати і вирішальним у війні. Також астролог зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на Дніпропетровську область.

"Я вам скажу, що за нашими прогнозами, від жовтня Росія дуже серйозно "здується". Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна. Тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватись ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку області. Вам більше потрібно хвилюватись за зібраність та концентрацію на справедливому закінченні війни", — сказав він.

Однак, Ніранжан вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії.

"На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час", – додав він.

Про те, що Україна не вийде на кордони 91 року говорила і переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова. Вона зазначила, що два регіони не повернуться до складу нашої держави.

"Дві території, дві землі, два чогось, вони вже "продані" і туди вже вливаються кошти і не російські, і не українські, а третьої сторони. Тому не можна казати, що ми вийдемо на кордони 1991 року", - зазначила Яна Пасинкова.

Проте тарологиня зазначила, що це "лише ситуація станом на сьогодні й це не означає, що Україна їх собі не поверне у майбутньому".

Нові загрози для України

Водночас Яна Пасинкова шокувала ще одним передбаченням. Вона вважає, що загроза з боку Білорусі досі залишається. Проте там "може змінитись важлива людина".

Примітно, що Яна Пасинкова також розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме. Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії.

"Вони трошки попсують цей світ. І знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з-під носа те, чим вони хочуть цей світ нищити", — сказала Яна Пасинкова.

Мольфари про кінець війни

Більшість мольфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення Незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Ба більше, вона ствердно каже – переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом.

Про перемогу України каже і мольфар Василь. На питання кореспондентки про те, чи буде перемога наступного року, він відповів: "ну а як же... Побачиш, і я побачу, і ти побачиш... Переможемо, все вийде, добре буде".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В це складно повірити! Мольфарка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні!

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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