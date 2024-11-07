Когда закончится война в Украине: мольфарка назвала год

Следующий год станет решающим! Мольфары снова заговорили о завершении войны в Украине. Они видят перемены на политической и военной арене. Говорят, конец уже близок. Что еще предвещают Украине и России звезды и карты, что чувствуют мольфары и провидцы — читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Когда ждать конца войны

Мольфарка, победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Стеценко считает, что в 2025 году может закончиться война России против Украины. Мольфарка предсказала, что 2025 год будет намного лучше, чем 2024. Она отметила, что произойдут изменения на политической и военной арене.

"То есть ожидаем изменений, мирных переговоров и окончания войны. Он однозначно будет лучше, чем 2024", — пообещала мольфарка.

Она также отметила, что 2025 год – это будет год силы и возможностей.

"В новом году мы также ждем победы на фронте и победы Украины. Это все может быть в 2025 году", – отметила она.

Прогноз по мирным переговорам

Прогноз по концу войны в Украине сделала и астролог и таролог, ведающая Ма Ирина. Она назвала событие, после которого может окончиться война в Украине. Она отметила, что война на Украине может закончиться договоренностями.

Более того, таролог считает, что Путин готов договариваться, но в то же время он ищет выгоду для себя. Ирина отметила, что стимулировать Путина к переговорам смогут победы ВСУ на фронте.

Таролог подчеркнула, что "пройдет какой-то процесс, кто-то соберется и они найдут очень интересный выход". Однако этот выход будет некомфортным и для Украины, и для России.

Ведающая Ма также предусмотрела перемены на фронте. Она прогнозирует, что наступление Украины на российскую оккупационную армию может произойти в конце осени. Она отметила, что оккупанты будут убегать с поля боя.

Ирина добавила, что в 2025 году ситуация изменится, и могут быть реальные результаты переговоров.

Прогноз Алакха Ниранжана

В свою очередь, астролог Алакх Ниранжан считает, что третий месяц осени будет тяжелым для Украины, однако он может стать и решающим в войне. Также астролог сделал предсказание ситуации на фронте и ответил, будет ли наступление России на Днепропетровскую область.

"Я вам скажу, что по нашим прогнозам, с октября Россия очень серьезно "сдувается". Возможность, которую сегодня имеет Украина, колоссальная. Потому что действия, которые будут реализованы в октябре, дадут весомый результат. Вам сейчас не нужно волноваться ни о Днепропетровске, ни о Запорожской области. Вам больше нужно волноваться за собранность и концентрацию на справедливом окончании войны", — сказал он.

Однако Ниранжан считает, что даже после окончания войны две области определенное время будут в составе России.

"На время Донецк и Луганск останутся в составе РФ. Недолго, но на некоторое переходное время", — добавил он.

О том, что Украина не выйдет на границы 91 года, говорила и победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова. Она отметила, что два региона не вернутся в состав нашего государства.

"Две территории, две земли, два чего-то, они уже "проданы" и туда уже вливаются средства и не российские, и не украинские, а третьей стороны. Поэтому нельзя говорить, что мы выйдем на границы 1991 года", — отметила Яна Пасинкова.

Однако таролог отметила, что это "только ситуация по состоянию на сегодняшний день и это не означает, что Украина их себе не вернет в будущем".

Новые угрозы для Украины

В то же время Яна Пасынкова шокировала еще одним предвидением. Она считает, что угроза со стороны Беларуси до сих пор остается. Однако там "может измениться важный человек".

Примечательно, что Яна Пасынкова также рассказала, что до мая 2025 года война все еще будет продолжаться. Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала любопытное предсказание и о ядерном оружии в России.

"Они немного попортят этот мир. И опять-таки попортят его у воды или что-то связанное с водой. Но очень вовремя какие-то неизвестные герои заберут у них из-под носа то, чем они хотят этот мир уничтожить", — сказала Яна Пасынкова.

Мольфары о конце войны

Большинство мольфаров также предсказывают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения Независимости. Так предсказала и Мария Цвилинов, мольфарка, живущая в Карпатах. Более того, она утвердительно говорит – победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

О победе Украины говорит и мольфар Василий. На вопрос корреспондентки о том, будет ли победа в следующем году, он ответил: "Ну как же... Увидишь, и я увижу, и ты увидишь... Победим, все получится, хорошо будет".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В это сложно поверить! Мольфарка назвала год, когда закончится война в Украине!

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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