Трамп заявив, що поговорить з Путіним – що відомо

Також Трамп підтвердив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно, проведе розмову з російськии диктатором Путіним.
Про це передає NBC News.
Він сказав, що поки не спілкувався з Путіним. "Але думаю, що поговоримо", – додав Трамп.
Також він підтвердив, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, але не став розголошувати подробиці цієї розмови.
Нагадаємо, що Путін на прес-конференції на Валдайському форумі публічно привітав Трампа з перемогою на виборах президента США і заявив, що міг би йому зателефонувати.
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