Президент РФ Володимир Путін привітав Трампа з перемогою на виборах президента США.

Про це диктатор сказав на пресконференції.

"Його (Трампа – ред.) слова про бажання відновити відносини з РФ, сприяти вирішенню української кризи, на мій погляд, заслуговують на увагу", – зазначив Путін.

Що ще сказав Путін

За словами Путіна, на нього справила враження поведінка Трампа під час замаху. Мовляв, "він мужня людина". Крім того, диктатор вважає, що Трампа в його перший президентський термін "зацькували", тож "він боявся крок зробити".

Також Путін заявив, що готовий вести дискусію з Трампом.

"Росія готова працювати з будь-яким президентом США, якому виявить довіру американський народ", – зазначив Путін.

Диктатор додав, що передвиборчі заяви Трампа заслуговують на увагу.

Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін вкотре розповів своїм громадянам про “агресивний Захід”, який нібито змусив Росію розв’язати війну в Україні, але водночас наголосив, що світ підійшов до “небезпечної межі”, та пообіцяв складні 20 років у майбутньому.

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