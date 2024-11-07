"Рома" з Довбиком не зуміла обіграти "Юніон" у Лізі Європи (відео)

Український бомбардир вийшов на поле в другому таймі.

Італійська "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді зіграла внічию з бельгійським "Юніоном" у матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок у Брюсселі завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини протистояння римляни відкрили рахунок – на 62-й хвилині влучного удару завдав Джанлука Манчіні.

Однак втримати перемогу підопічні Івана Юрича не змогли. На 77-й хвилині за господарів забив Кевін Макаллістер, чим приніс бельгійському клубу нічию.

Довбик розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 55-й хвилині, замінивши Ельдора Шомуродова. Результативними діями українець не відзначився.

Огляд матчу "Юніон" – "Рома"

Після цього поєдинку "Рома" (5 очок) посідає 16-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Юніон" (2 бали) йде на 30-й сходинці.

У наступному турі "Рома" на виїзді зіграє з "Тоттенгемом", а "Юніон" у гостях зустрінеться з "Твенте". Матчі відбудуться 28 листопада.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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