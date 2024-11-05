Динамо – Ференцварош: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 7 листопада, київське "Динамо" зіграє з угорським "Ференцварошем" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У перших трьох турах "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3) поступилося "Гоффенгайму" (0:2) та зазнало поразки від "Роми" (0:1) українського форварда Артема Довбика. Команда Олександра Шовковського посідає передостаннє, 35-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка.

"Ференцварош" програв "Андерлехту" (1:2) та "Тоттенгему" (1:2), а потім здобув перемогу над "Ніццою" (1:0). Угорський клуб з трьома балами йде на 23-й позиції турнірної таблиці Ліги Європи.

Де дивитися матч Динамо – Ференцварош

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Прогнози букмекерів на матч Динамо – Ференцварош

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають представника України. На перемогу "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,34. Нічия – 3,35. Виграш "Ференцвароша" – 3,20.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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