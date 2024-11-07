"Арсенал" із Зінченком програв "Інтеру" в матчі Ліги чемпіонів (відео)

Міланський "Інтер" обіграв лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "нерадзуррі" забили наприкінці першого тайму – на 45+3-й хвилині пенальті реалізував Хакан Чалханоглу після того, як Мікель Меріно зіграв рукою у своєму штрафному майданчику.

Зазначимо, що Зінченко розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Юр'єна Тімбера. Допомогти своїй команді уникнути поразки українцю не вдалося.

Огляд матчу "Інтер" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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