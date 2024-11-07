"Арсенал" с Зинченко проиграл "Интеру" в матче Лиги чемпионов (видео)

Миланский "Интер" обыграл лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол "нерадзурри" забили в конце первого тайма – на 45+3-й минуте пенальти реализовал Хакан Чалханоглу после того, как Микель Мерино сыграл рукой в своей штрафной площадке.

Отметим, что Зинченко начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 82-й минуте, заменив Юрьена Тимбера. Помочь своей команде избежать поражения украинцу не удалось.

Обзор матча "Интер" – "Арсенал"

Благодаря этой победе "Интер" с 10 очками поднялся на пятое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Арсенал" с 7 баллами опустился на 12-ю позицию.

В следующем туре подопечные Симоне Индзаги 26 ноября примут "РБ Лейпциг", а команда Микеля Артеты в тот же день на выезде сойдется с лиссабонским "Спортингом".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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