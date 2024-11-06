"Шахтер" совершил камбэк против "Янг Бойз" и одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов (видео)

Это первая победа для украинских клубов в основном раунде текущего розыгрыша еврокубков.

Донецкий "Шахтер" обыграл швейцарский "Янг Бойз" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Номинально домашний для "горняков" поединок на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:1 .

Действующий чемпион Украины мог открывать счет уже на 9-й минуте встречи, но гол Кевина, который добил мяч в сетку после сейва вратаря швейцарской команды Марвина Келлера на удар Артема Бондаренко, был отменен из-за офсайда у Эгиналду.

На 15-й минуте "горняки" имели еще одну прекрасную возможность выходить вперед, но Эгиналду с правого фланга штрафной площадки пробил точно во вратаря.

На 27-й минуте "Янг Бойз" довольно неожиданно повел в счете. Кастриот Имери воспользовался грубой ошибкой Бондаренко возле собственных ворот и с полукруга штрафной низом пробил мимо Дмитрия Ризныка.

Подопечные Марино Пушича очень быстро отыгрались. На 31-й минуте Александр Зубков переправил мяч в пустые ворота после прохода Георгия Судакова и его прострела с левого фланга.

А уже на 41-й минуте "оранжево-черные" вырвались вперед. Судаков на правом фланге атаки обыгрался с Кевином, протянул мяч к линии штрафной и точно пробил низом в дальний угол.

Во втором тайме "горнякам" также было непросто, ведь соперник атаковал и пытался избежать поражения, однако слаженные действия дончан в обороне позволили им не пропустить и одержать первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Также это первая победа для украинских клубов в основном раунде текущего розыгрыша еврокубков, ведь в трех первых турах Лиги чемпионов и Лиги Европы ни "Шахтер, ни "Динамо" не забили ни одного гола.

Обзор матча "Шахтер" – "Янг Бойз"

После четырех сыгранных матчей "Шахтер" с 4 очками сейчас занимает 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Янг Бойз" без набранных баллов идет на предпоследней, 35-й позиции.

В следующем туре "Шахтер" 27 ноября на выезде сыграет с нидерландским ПСВ, а "Янг Бойз" днем ​​ранее будет принимать итальянскую "Аталанту".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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