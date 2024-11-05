Шахтер – Янг Бойз: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду 6 ноября донецкий "Шахтер" сыграет против швейцарского "Янг Бойз" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

После трех туров "Шахтер" занимает 30-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе одно очко. "Янг Бойз" без набранных баллов идет на предпоследней, 35-й позиции.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Янг Бойз".