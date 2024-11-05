Шахтар – Янг Бойз: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 6 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Янг Бойз" у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Після трьох турів "Шахтар" посідає 30-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі одне очко. "Янг Бойз" без набраних балів йде на передостанній, 35-й позиції.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Янг Бойз".