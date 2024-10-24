Гол Довбика приніс "Ромі" непросту перемогу над "Динамо" в Лізі Європи (відео)

Київське "Динамо" поступилося італійській "Ромі" в матчі третього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 1:0 .

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський випустив з перших хвилин експериментальний склад, аби поберегти ключових гравців перед поєдинком УПЛ з "Шахтарем", який заплановано на неділю, 27 жовтня.

Італійський клуб очікувано більше володів м'ячем і на 23-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Тарас Михавко сфолив проти Томмазо Бальданці у власному штрафному майданчику, за що рефері призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував український форвард Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі "вовків".

Наприкінці першого тайму киянам вдалося створити кілька небезпечних момент. Спочатку Олександр Тимчик пробив повз дальню стійку, а потім воротар римлян Міле Свілар парирував удар Едуардо Герреро.

Перед перервою динамівці навіть зуміли забити, але гол Назара Волошина справедливо не було зараховано через офсайд.

На старті другого тайму Довбика замінив на полі Ельдор Шомуродов. Господарі продовжили атакувати – забити більше не зуміли, але й переможний результат не втратили.

Огляд матчу "Рома" – "Динамо"

Зазначимо, що для киян це третя поразка поспіль у другому за престижністю євротурнірі. На старті "Динамо" розгромно програло італійському "Лаціо" (0:3), а потім поступилося німецькому "Гоффенгайму" (0:2).

"Рома" спочатку зіграла внічию з іспанським "Атлетиком" Більбао (1:1), після чого зазнала сенсаційної поразки від шведського "Ельфсборга" (0:1).

Після трьох турів "Динамо" залишається без жодного очка у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Рома" тепер має у своєму активі 4 бали.

У четвертому турі Ліги Європи підопічні Шовковського в номінально домашньому матчі позмагаються з угорським "Ференцварошом", а римляни на виїзді зіграють з бельгійським "Юніоном". Поєдинки відбудуться 7 листопада.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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