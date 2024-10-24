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Росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині: відео

Росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині: відео

Росіяни вдарили по "Новій пошті" в Олексієво-Дружківці на Донеччині / Фото: скриншот з відео

Відомо про 2 загиблих та одну поранену особу.

У четвер, 24 жовтня, російська окупаційна армія завдала цілеспрямованого удару по відділенню “Нової пошти” в Олексієво-Дружківці на Донеччині. Пошкоджено також адмінбудівлі.

Відео наслідків удару опублікувала пресслужба Донецької ОВА. 

На опублікованих кадрах видно зруйновані будівлі, охоплені пожежею, а також охоплений вогнем легковий автомобіль.

Росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині

Росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині

Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, на місці удару триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники ДСНС гасять пожежу. 

Відомо про 2 загиблих та одну поранену особу.

“Знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Евакуація рятує життя!” - звернувся до мешканців області Вадим Філашкін.

Нагадаємо, напередодні, 23 жовтня, російська армія вдарила по приватно сектору села Олександро-Калинове, що в Краматорському районі Донецької області. Двоє людей загинуло.

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