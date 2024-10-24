Росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині: відео

Відомо про 2 загиблих та одну поранену особу.

У четвер, 24 жовтня, російська окупаційна армія завдала цілеспрямованого удару по відділенню “Нової пошти” в Олексієво-Дружківці на Донеччині. Пошкоджено також адмінбудівлі.

Відео наслідків удару опублікувала пресслужба Донецької ОВА.

На опублікованих кадрах видно зруйновані будівлі, охоплені пожежею, а також охоплений вогнем легковий автомобіль.

Росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині

Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, на місці удару триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники ДСНС гасять пожежу.

Відомо про 2 загиблих та одну поранену особу.

“Знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Евакуація рятує життя!” - звернувся до мешканців області Вадим Філашкін.

Нагадаємо, напередодні, 23 жовтня, російська армія вдарила по приватно сектору села Олександро-Калинове, що в Краматорському районі Донецької області. Двоє людей загинуло.

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