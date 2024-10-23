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Росіяни вдарили по житловому секторі на Донеччині: є загиблі

Росіяни вдарили по житловому секторі на Донеччині: є загиблі

Війна. / Фото: Associated Press

Травмовано одну людину.

Російська армія вдарила по приватно сектору села Олександро-Калинове, що в Краматорському районі Донецької області. Двоє загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. 

Зазначається, що вночі росіяни здійснили авіаатаку на житловий сектор. Ворог вдарив просто по житлових будинках. 

"З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Донеччину. / © ДСНС
РФ атакувала Донеччину. / Фото: ДСНС
Росіяни вдарили по житловому секторі Донеччини. / ©
Росіяни вдарили по житловому секторі Донеччини.

Як повідомлялося, зранку 23 жовтня на Черкащині сталися вибухи. Росіяни атакували область ударними дронами.

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