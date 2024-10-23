Росіяни вдарили по житловому секторі на Донеччині: є загиблі

Травмовано одну людину.
Російська армія вдарила по приватно сектору села Олександро-Калинове, що в Краматорському районі Донецької області. Двоє загиблих.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що вночі росіяни здійснили авіаатаку на житловий сектор. Ворог вдарив просто по житлових будинках.
"З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, зранку 23 жовтня на Черкащині сталися вибухи. Росіяни атакували область ударними дронами.
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