На Черкащині сталися вибухи: що відомо

Зранку середи, 23 жовтня, у Черкаській області сталися вибухи. Гучно було поблизу Умані.

Про це повідомили моніторингові канали.

"На Черкащині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Згодом в ОВА повідомили, що області триває атака ударними дронами.

Зауважимо, що в Черкаській області від 02:03 триває повітряна тривога. Зранку ПС попередили про загрозу безпілотників.

Як повідомлялося, вночі 23 жовтня в Україні рухалися безпілотники. У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

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