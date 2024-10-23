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На Черкащині сталися вибухи: що відомо

На Черкащині сталися вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Ворог атакує регіон безпілотниками.

Зранку середи, 23 жовтня, у Черкаській області сталися вибухи. Гучно було поблизу Умані.

Про це повідомили моніторингові канали.

"На Черкащині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Згодом в ОВА повідомили, що  області триває атака ударними дронами.

Зауважимо, що в Черкаській області від 02:03 триває повітряна тривога. Зранку ПС попередили про загрозу безпілотників. 

Як повідомлялося, вночі 23 жовтня в Україні рухалися безпілотники. У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО. 

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