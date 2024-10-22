Війну реально завершити 2025 року: військовий експерт назвав умову

Міжнародні партнери не надали Україні дозволу на удари по Росії.

Війну агресорки Росії в Україні реально завершити вже наступного, 2025 року. Втім, для цього потрібні відповідні рішення.

Про це розповів експерт, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі "24 Каналу".

Військовий експерт пояснив: на завершення війни впливає надзвичайно багато різних факторів. Зокрема, багато аспектів залежать від міжнародних партнерів. Маломуж переконаний, якщо союзники України нарешті нададуть значну військову допомогу, можна буде розглядати питання звільнення територій.

"Тут потрібні рішення від партнерів. Йдеться як про потужну підтримку нашого ВПК, так і про реально великі пакети військової допомоги, а не за залишковим принципом. Трошки систем ППО, трошки HIMARS і так далі. Це не працює. Це не про перемогу", – пояснив Маломуж.

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Наразі міжнародні партнери не надали Україні дозволу на удари по Росії. Також не було значних постачань далекобійної зброї.

Як повідомлялося, в адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна встановили новий дедлайн відновлення контролю над Курською областю. Вже йдеться про 1 лютого 2025-го, а не 15 жовтня - як планували раніше в Москві.

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