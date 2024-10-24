Як зміниться тактика ЗС РФ взимку: відповідь військового

Зі зміною погоди та приходом морозів у російських окупантів зміниться тактика на полі бою.

Про це в ефірі телемарафону 24 жовтня повідомив очільник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" капітан Нацгвардії Володимир Назаренко.

Військовий пояснив, що морози ускладнюють логістику — дороги розмиваються, особливо після військової техніки. Крім того, взимку важкий побут та складні фізичні умови.

"ЗС РФ роблять ставку на малі групи та перевагу в живій силі. Однак через розмиті дороги взимку ворогу доведеться дещо змінювати тактику. Ворог робить ставку на малі групи, на перевагу в живій силі. Але очевидно, що на скутерах та мотоциклах, самокатах не поїздиш в умовах розмитих доріг, тому ворог буде пробувати пересуватися пішки, як їх там називають "хробаками". По них будуть відпрацьовувати FPV, міномети, гранатомети, артилерія", - сказав Назаренко.

Раніше стало відомо, що російські війська не планують підготовку до зимових умов на фронті. Вони зосереджені на досягненні своїх цілей до настання холодів.

Водночас українські війська активно готуються до зими, що ускладнить росіянам штурм українських позицій, коли прийдуть холоди.

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