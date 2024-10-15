Знищують цілі райони: російські війська просуваються у Торецьку

Окупанти стирають місто з лиця землі.
Російські окупанти продовжують просування у Торецьку Донецької області. Загарбники знищуючи місто артилерійським вогнем.
Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону
"На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику "артилерія": знищуємо місто, райони. В Торецьку вже не те що будинків деяких немає - там і районів цілих деяких немає", - наголосила військова.
За словами Бобовнікової, російські військові закріпляються там, де вже неможливо переховуватись та немає укриттів.
Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що РФ намагається взяти Покровськ у котел. За словами фахівця, після захоплення Вугледару загарбники не зупинилися. Вони намагається наступати на другий оборонний рубіж ЗСУ, що розташовані за вісім кілометрів на північ.
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