Знищують цілі райони: російські війська просуваються у Торецьку

Російські окупанти продовжують просування у Торецьку Донецької області. Загарбники знищуючи місто артилерійським вогнем.

Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону

"На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику "артилерія": знищуємо місто, райони. В Торецьку вже не те що будинків деяких немає - там і районів цілих деяких немає", - наголосила військова.

За словами Бобовнікової, російські військові закріпляються там, де вже неможливо переховуватись та немає укриттів.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що РФ намагається взяти Покровськ у котел. За словами фахівця, після захоплення Вугледару загарбники не зупинилися. Вони намагається наступати на другий оборонний рубіж ЗСУ, що розташовані за вісім кілометрів на північ.

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