РФ намагається взяти Покровськ у котел: військовий експерт про загрози

Основною ціллю армії агресорки Росії залишається Покровськ у Донецькій області. Окупанти намагаються взяти місто в "котел".

Про це повідомив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Radio NV.

За словами фахівця, після захоплення Вугледару загарбники не зупинилися. Вони намагається наступати на другий оборонний рубіж ЗСУ, що розташовані за вісім кілометрів на північ

"З іншого боку йдуть на північ, щоб спрямувати сили на Курахове, а потім - на Покровськ. Тобто, якщо по фронту Покровськ (захопити - Ред.) не вдалося, то організують повільне охоплення з півдня і з півночі. За великим рахунком виходять на оперативне охоплення. У народі це називається "котлом", - наголосив Романенко.

Військовий експерт наголошує, що кілька тижнів тому Сили оборони задіяли три бригади, а тому вдалося зупинити та сповільнити просування окупантів на Покровськ. Тому росіяни перегрупували сили і наступальний акцент зробили на Курахове і Вугледар.

Нагадаємо, зупинити рух армії РФ на Покровськ може місто Селидове, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. З його слів, у наступі на Покровськ війська РФ мають два сценарії, як можна зайти до міста — зі сходу або з півдня.

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