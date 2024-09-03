Таропрогноз на осінь 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро супроводжують людство чималий шмат історії, адже люди з давніх-давен намагалися знайти власний спосіб дізнаватися майбутнє. Пізніше пошук майбутнього потрапив під монополію церкви, адже його ймовірно може знати лише Бог. Проте люди не полишають способів зазирнути за завісу таємниці, щоб дізнатися, що ж з ними буде далі, та знайти відповіді на запитання, що їх турбують. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на осінь 2024 року від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта осені 2024 року "Четвірка кубків"

Ця карта свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз та певний егоїзм. "Четвірка кубків" розповідає про певні внутрішні розчарування та розрив, бажання рухатися своїм шляхом, невпевненість в собі, необхідність часу для того, щоб зцілити душевні рани, про відмову від старого і людей з минулого, відчуття беззахисності тощо, відсутність ініціативи, апатію та застій у житті.

Зараз ви дуже далеко заглибилися в себе — так що аж набудували стін. Нині ви не хочете ділитися з оточенням ні думками, ні почуттями. Це апофеоз для інтровертів.

Проте не варто сприймати нинішню ситуацію занадто близько до серця. Це лише невеликий емоційний виклик, не варто думати, що ніхто вас не любить і що ви нікому не потрібні. Варто ширше розплющити очі та дізнатися, що дав для вас цей час внутрішньої подорожі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта осені 2024 року "Туз мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, розповідає про чистоту. правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона натякає, що потрібно позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, усвідомлювати, що є добре, а що — погано, стикнутися віч-на-віч з реальністю, аналізувати свою мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Щось у вашій душі зараз потребує значного вираження — йдеться про бажання виділятися з натовпу або потребу в справедливості. Ця карта свідчить і про те, що потрібно скористатися логікою та внутрішньою впевненістю під час протистоянь з різноманітними життєвими труднощами. Довіряйте собі, не сумнівайтеся у внутрішніх прагненнях, будьте готові до дій та усвідомлюйте власні можливості.

Час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Ця карта також говорить про рішучість та максимальну чесність, зокрема і з самим собою. Ви зіткнетеся з випробуваннями, але коли ви їх подолаєте, то максимально покращите ваше життя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта осені 2024 року "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду — зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви — відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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