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Експерт назвав місто, яке РФ планує захопити до Нового року

Експерт назвав місто, яке РФ планує захопити до Нового року

Покровськ. / Фото: Associated Press

Великі міста окупанти намагаються атакувати з флангів.

Армія РФ буде намагатися захопити Покровськ в Донецькій області до закінчення цього року. Цілі окупаційних військ залишаються незмінними.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV.

"Мета, як була, так і залишається, — це напівоточення з подальшою перспективою повного оперативного оточення міста Покровськ. Можливо, до Різдва або Нового року ворог спробує створити загрози повного оточення Покровська, не заходячи до самого Покровська", - розповів він.

Покровському напрямку загарбники намагається розвивати флангові операції та атакувати з флангів. Для того, аби зайти до самого міста, їм потрібно накопичити більше сил, наголошує Мусієнко.

"Не заходять, бо вважають, що не готові до серйозних міських і вуличних боїв саме в такому великому за розмірами населеному пункті. Сценарій може бути такий: створити флангові „клешні", які будуть нависати над Покровським, а потім, коли ворог буде вважати, що вони накопичили достатньо сил, піти в цей наступ", - наголосив військовий експерт.

За словами Мусієнка, подібну тактику військові РФ застосовував в Авдіївці. Щодо невеликих населених пунктів вони використовують іншу — заходять до самого міста - як це зараз сталося у Торецьку.

Нагадаємо, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь" повідомив, що росіяни вдаються до нової тактики на Донеччині. Після "м'ясних штурмів" окупанти сунуть технікою. 

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