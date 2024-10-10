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До Білорусі прилетів ще один російський винищувач МіГ-31К - "Гаюн"

До Білорусі прилетів ще один російський винищувач МіГ-31К - "Гаюн"

Російський МіГ-31К з ракетами "Кинджал". / Фото: Defence express

Востаннє МіГи були в РФ торік у квітні.

У четвер, 10 жовтня, до сусідньої Білорусі прилетів ще один винищувач МіГ-31К Повітряно-космічних сил РФ. Вчора до країни прилетів перший літак.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"За нашими даними,  другий винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі", - йдеться у повідомленні. 

Перший винищував прибув до Білорусі ввечері на передодні. Він також приземлився в селищі Мачулищі, що під Мінськом.

"Гаюн" зауважує, що  винищувачів типу МіГ-31К не було в Білорусі останніх півтора роки - від 6 квітня 2023-го. 

Як повідомлялося, днями невідомий об'єкт залетів до України з БілорусіЙмовірно, то був розвідувальний безпілотник. Держкордон він перетнув у Київській області. 

Також 24 вересня повітряна ціль з Білорусі перетнула державний кордон. Йшлося про винищувач Як-130 військово-повітряних сил Республіки Білорусь. 

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