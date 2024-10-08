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Невідомий об'єкт залетів до України з Білорусі: подробиці

Невідомий об'єкт залетів до України з Білорусі: подробиці

Небо. / Фото: Associated Press

Об'єкт перетнув кордон в районі Прип'яті.

У вівторок зранку, 8 жовтня, з сусідньої Білорусі до України залетів невідомий об'єкт. Ймовірно, то був розвідувальний безпілотник. 

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "єРадар".

Приблизно о 08:54 ціль невстановленого типу рухалася з боку Поліського заповідника, що в РБ, в напрямку Прип'яті. Вже о 09:00 об'єкт перетнув кордон. 

Потім ця повітряна ціль рухалася на південний схід, пролетіла Чорнобиль, Остер, Калиту, а потім взяла курс у район Яготина та Черкаську область. 

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", це міг бути розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, 24 вересня повітряна ціль з Білорусі перетнула державний кордон. Йшлося про винищувач Як-130 військово-повітряних сил Республіки Білорусь. 

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