Повітряна ціль з Білорусі перетнула державний кордон: що відомо

У вівторок, 24 вересня, повітряна ціль з Білорусі перетнула державний кордон. Її курс - південний.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові чати повідомили, що на територію України залетів білоруський літак. Тим часом "Беларускі Гаюн" поінформував, що винищувач Як-130 Військово-повітряних сил Республіки Білорусь зайшов на територію України.

"Українські моніторингові канали та ПС ЗСУ повідомляють, що близько 14:25 мета перетнула білорусько-український кордон і зараз перебуває на кордоні Київської та Житомирської областей. Попередньо це навчально-бойовий літак Як-130 ВПС РБ", - йдеться у повідомленні.