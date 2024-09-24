Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський заявив, що РФ знімала АЕС України для можливих атак по них

Зеленський заявив, що РФ знімала АЕС України для можливих атак по них

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Для знімань українських ядерних об’єктів країна-агресорка використовувала китайські супутники.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовувала китайські супутники для знімання українських АЕС, щоб, можливо, підготуватися до можливих ударів по них.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю ABC News.

Зеленський заявив, що Росія фотографувала українські АЕС.

"Росія використовувала китайські супутники і фотографувала деталі об'єктів на ядерних об'єктах", – сказав Зеленський.

"І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об’єкти, то виникає загроза ударів по ядерних об’єктах", – зауважив президент України.

Він не повідомив, чи були це китайські комерційні супутники, чи супутники, які контролюються урядом КНР. Зеленський сказав, що поділиться відомою Україні інформацією з лідерами на Генеральній асамблеї ООН цього тижня.

Журналісти попросили про коментар у посольства Китаю у Вашингтоні, однак там не відповіли на прохання.

Нагадаємо, навесні видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для виробництва танків.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Що приніс перший день Зеленського у США? Ексклюзив ТСН

Що приніс перший день Зеленського у США? Ексклюзив ТСН

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація